Não se prenda pelos mascotes

"However" - conta-nos o correspondente britânico - "há tanta gente em nossa querida Londres que temo não encontrar quase ninguém em outros destinos." Só na semana passada, mr. Miles encontrou 56 afilhados de 32 nações diferentes entre atletas, jornalistas e torcedores que ocuparam a Trafalgar Square e imediações. A possibilidade de tê-los juntos e poder comemorar suas vitórias ou chorar suas derrotas com um autêntico single malt também deixou muito excitada sua cadela Trashie, a raposa das estepes siberianas.

O homem mais viajado do mundo também continua agradecendo pela farta correspondência que tem recebido de seus leitores em defesa do que chama de "minhas humildes impressões". Na sequência, a correspondência da semana:

Prezado mr. Miles: é possível viajar na companhia de animais de estimação? Não é verdade que a maioria dos países proíbe sua entrada? Eu, por exemplo, não viajo para não ver minha querida fox terrier discriminada.

Fausto Ferraz Filho, por e-mail

"Well, my friend, é claro que existem restrições para o transporte de mascotes e que elas variam conforme o destino que você escolher. Quase sempre, however, é uma questão meramente burocrática, no justo nome da saúde pública. Em minha opinião, você não deveria coibir sua fox terrier do imenso prazer de farejar novos países e, é claro, experimentar a qualidade de seus postes e árvores na função de toaletes. Bastaria, para isso, que você escolhesse um destino, ligasse para seu consulado e obtivesse informações prévias sobre sua política em relação ao tema.

Todos, of course, vão pedir certificados de vacinação e muitos deles não terão nenhuma outra objeção a opor. Há, as well, milhares de hotéis e pousadas que recebem mascotes com grande simpatia. Na França, por exemplo, constatei o funcionamento de muitos estabelecimentos que tratam muito melhor os cachorros do que seus proprietários… Mas isso, well, é uma antiga antipatia que nutro pelos nossos vizinhos de canal. Há, também, muitos países que exigem uma quarentena para animais recém-chegados e, nesses, conforme o tempo de sua viagem, não vale a pena levar seu mascote.

Certa vez, uma amiga querida, chamada Nathalia von Titus, disse-me que tinha uma viagem marcada para a Coreia, e que jamais levaria seu buldogue francês para aquela nação: 'Eles comem cachorros, Miles. Imagine se o meu lhes abre o apetite!'. Well, não posso dizer que ela não tinha um argumento. Nevertheless, tentei explicar a ela que os coreanos não ficam pela rua capturando cachorros, assim como nós, ocidentais, não vamos para os pastos na captura de bois. De fato, eles apreciam a carne de determinadas raças de cachorro, assim como muitos povos, inclusive europeus, salivam por carne de cavalo. Disgusting, isn't it?

Como já contei muitas vezes em minha coluna, não tenho problemas para viajar com Trashie. Ela é muito famosa no meio aeronáutico e as aeromoças sempre permitem que ela viaje embaixo de meus pés. Além de muito silenciosa, ela jamais suja os aviões. De vez em quando, especialmente quando ouço clássicos russos, pede-me que compartilhe o fone de ouvido com ela, o que é fair enough. Ah: e sempre levo comigo uma dose de single malt para acalmá-la em caso de voos muito turbulentos.

No desembarque, minha raposinha caminha com tal altivez que muitas vezes passa pelos controles de imigração sem sequer ser notada. E temos um truque secreto para ocasiões embaraçosas que, I'm afraid, não vou poder compartilhar enquanto estiver funcionando.

Anyway, my friend: vale o esforço. Viajar com os amigos é sempre muito bom. O que dizer, então, dos melhores amigos?"

