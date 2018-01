Nas cidades

City Passes são cartões que garantem entrada nas atrações sem fila e com desconto. Londres, (londonpass.com), Paris, (museums-in-paris.com), Barcelona (barcelonaturisme.com) e Nova York (citypass.com) têm os seus

Lembrei de você

No lugar das tradicionais (e caríssimas) lembrancinhas vendidas perto de monumentos concorridos, vasculhe supermercados e farmácias em busca de produtos da cidade ou país visitado. Que podem ser até potinhos de cosméticos ou docinho com rótulo escrito em outro idioma.

Circular à vontade

Várias cidades no exterior, caso de Londres e Berlim, vendem um cartão de transporte que dá direito a usar o sistema público (metrô, trens e ônibus) para se deslocar quantas vezes for necessário por um período determinado - uma semana, um mês. Compre no balcão de informações turísticas do aeroporto