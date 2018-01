Nas compras, vá das grifes aos produtos orgânicos

Embora não possa ser considerado um destino de compras páreo para Miami ou Nova York, Washington não faz feio no quesito. Lá estão os standards do consumo americano – GAP, Macy’s, Victoria’s Secret –, e também opções com as cores locais.

Se a intenção é passear pelo mundo das grandes redes, uma das opções é Dupont Circle, região considerada como o centro da cidade. Ao longo da Connecticut Avenue e em suas travessas você encontra as lojas das principais marcas. A avenida, larga e arborizada, é bem servida pelas onipresentes estações de metrô e leva até a Casa Branca.

Longe do burburinho – o que, em Washington, significa caminhar por 30 minutos –, está Georgetown. O bairro, que fica na parte norte, era uma cidade independente até fins do século 19. Tem, em suas duas principais vias (M Street e Wisconsin Avenue), desde lojinhas charmosas que vendem de papelaria a objetos de decoração até grifes badaladas. São entremeadas por cafés e restaurantes, em prédios de dois e três andares com típicas fachadas de tijolinhos – visual que, por si só, já vale o passeio.

Do outro lado da cidade, em Capitol Hill, está o Eastern Market. Também acessível pelo metrô, o mercado público de Washington é um prédio histórico, totalmente reformado depois de ter sido atingido por um incêndio em 2007. Apesar de não ser muito grande, tem em seus boxes uma profusão de cores e sabores com doces, frutas, massas e carnes. Aos sábados, seu entorno (7th e C Street) vira uma feira ao ar livre, com barracas de artesanato e muitos produtos orgânicos da região.