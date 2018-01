Nas curvas da estrada

Muita aventura? Opte então por cair na estrada, dirigindo ao longo do litoral. Antes, uma rápida parada no Roasters Bird Rock Café em La Jolla (birdrockcoffeeroasters.com). A cada curva, contemple os penhascos de arenito do Sunset Cliff até o Cabrillo National Monument. Ali, caminhe 4 quilômetros pela costeira Bayside Trail, perto de onde Juan Rodriguez Cabrillo desembarcou com a primeira expedição europeia, em 1542.