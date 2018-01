Nas curvas da primeira região vinícola demarcada no mundo

Avistar do alto de um do morro o Vale do Douro já é uma recompensa. Os picos desenhados por vinhas, construções seculares e o rio definem o charme rústico do lugar. O Douro é a primeira região vinícola demarcada do mundo. Foi o Marquês de Pombal que, em 1756, fez a demarcação e impôs regras de produção e qualidade.

É possível ver algumas plantações de laranja, castanheiras e oliveiras, mas são as vinhas que dominam a paisagem. São mais de 80 vinícolas entre a foz do rio, no Porto, e a fronteira com a Espanha. Com o cuidado de agendar antes, é possível visitar praticamente todas elas. Algumas têm hotel, como a Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo.

Visitamos a Quinta do Crasto, na margem direita, entre a Régua e o Pinhão, a menos de 1 hora de carro do Porto. As primeiras referências dessa área datam de 1615. A vinícola reúne o que há de melhor no Douro. De quase todo lugar se vê o rio e os recortes que ele faz nas montanhas. As vinhas são extremamente bem cuidadas, é possível passear e roubar umas uvas do pé. Na vindima, dá para acompanhar a chegada das frutas, a seleção manual e a pisa feita pelos funcionários nos lagares.

Crasto tem planos de expansão mas, por enquanto, mantém quatro quartos elegantes e confortáveis. Um clima tão acolhedor que você não quer nem deixar a toalha em cima da cama ao ir embora.

Come-se ali mesmo, ao lado do centenário casarão principal, onde a família Roquete, dona da quinta desde o início do século 20, fica quando está por lá. Da cozinha saem delícias como bacalhau com natas ou lula com batatas ao murro. Os pratos chegam à mesa em travessas grandes, como se faz em casa. E, claro, bons vinhos não faltam.

A Quinta do Crasto protagoniza, ao lado de outras vinhas da região, o sucesso das excelentes produções de vinho de mesa do Douro. Até quem não é especialista no assunto percebe as qualidades de rótulos como o Vinha da Ponte e o Reserva Vinhas Velhas. Esse último, produzido a partir de uvas de vinhas com idade média de 70 anos.

Para quem está de passagem, é possível um almoço com degustação de vinhos. Sai por 80 e, dizem por lá, a vista para o Douro é cortesia (quintadocrasto.pt).