Nas feiras, a chance de achar o programa ideal Uma boa maneira para tirar suas dúvidas sobre o melhor curso para você e até para escolher a escola são as feiras promocionais. A EduCanadá, que ocorre neste fim de semana no Shopping Frei Caneca, em São Paulo, receberá representantes de 40 instituições do país. Mais informações no site www.educanada.com.br ou com o Centro de Educação Canadense (www.studycanada.ca/brasil).