Nas frutas, no sushi ou no chiclete, tudo pode ter chilli

Há vários mitos sobre o México, que caem por terra quando se conhece o país. Mas, definitivamente, não é lenda a resistência do povo mexicano à mais picante das pimentas – o chilli havanero. Por isso, desconfie quando o garçom lhe disser "no, señorita, no es picosa!". Sempre será picante. E daí para mais.

Desde pequeno o mexicano é acostumado ao chilli. Fazem sucesso entre as crianças pirulitos, balas e chicletes temperados com pimenta. Nas ruas, ambulantes vendem pedaços de frutas que, espetados em palitos de churrasco, levam um banho de molho de pimenta e açúcar – a manga sai vermelhinha de tudo.

Tomadas as devidas precauções, entretanto, a comida mexicana é encantadora. Ninguém pode sair de lá sem comer guacamole e burritos. Mas também vale, e muito, conhecer a nova culinária do país. O Baja Cantina, na marina de Cabo San Lucas, oferece o mais mexicano dos sushis – reinventado com abacate e chilli.Frutos do mar e peixes são a melhor pedida em Los Cabos, que se orgulha de seu atum. E enquanto Peru e Chile disputam a autoria do ceviche, o México criou o seu. No restaurante do Westin Resort, a deliciosa versão do prato, feito com vieiras, faz sucesso.

Para voltar para casa com histórias para contar, vale passar no Cafe de Tacuba (Calle Tacuba, 28), na Cidade do México. Instalado desde 1912 num casarão do centro histórico, tem doces lindos e saborosos na vitrine e, no cardápio, pratos tradicionais. Mas o ingrediente mais charmoso é a história de que o lugar seria assombrado por um fantasma – o sujeito teria sido morto ali, antes de o café ser inaugurado.

Quando cansar dos burritos ou quiser algo diferente, não recorra ao fast food. Siga para o bairro de Condessa, onde se concentram os descolados da capital mexicana. Entre eles, o Ödün (Calle Michoacán, 103), especializado em comida do sudeste asiático. A sugestão é o "atún a las cinco especiarias" que, maravilhosamente temperado, vem com chutney de abacaxi.

