Nas ruas de Montreal,boas doses de Europa

Pela manhã

Uma bom ponto de partida é a parte histórica, Vieux-Montréal (vieux.montreal.qc.ca), que tem no antigo porto sua principal atração. Perto dali, a grandiosa Basílica de Notre Dame (basiliquenddm.org), inspirada na construção parisiense e com interior decorado com ouro, é uma visita obrigatória. Almoce no Restaurant Holder (restaurantholder.com), que tem clima dos antigos e elegantes cafés franceses. Peça o sensacional filé de salmão fresco.

À tarde

Após essa viagem ao passado, volte às benesses da modernidade com um tour de compras pela Avenida Saint-Catherine. As grandes lojas de departamento ficam por lá. Quando o sol começar a se pôr, reserve um tempinho para conhecer a romântica vizinhança de The Plateau. Reduto de estudantes e artistas, é formada por encantadoras e coloridas casinhas de três pisos. Ali, 90% dos moradores usam bicicleta para chegar a livrarias, cafés e ateliês.

À noite

O jantar no La Fabrique Bistrot (bistrotlafabrique.com) é um belo aperitivo para os embalos noturnos. Entre os pratos, preparados de maneira performática na cozinha aberta, destaque para carne de vitela e de pato.

Turbinada por estudantes das seis universidades locais, a noite de Montreal costuma começar cedo e vai, no máximo, até as 3 horas. Basta um passeio a pé pela Ruas Crescent Street, na Vieux-Montréal, e Saint-Laurent, que corta a cidade, para decidir entre as muitas opções de pubs irlandeses e shows de música ao vivo.