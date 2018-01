Natal econômico: pacotes de até R$ 3 mil

R$ 723

Para quatro noites por pessoa, em Foz do Iguaçu, com aéreo, pela Submarino Viagens. O pacote inclui café da manhã. Ida em 22 de dezembro. Site: submarinoviagens.com.br.

R$ 891

Para o casal, por uma noite no Hilton Barra Rio de Janeiro, com café da manhã. O pacote inclui ceia especial de Natal, presença do Papai Noel e recreação infantil. Site: bit.ly/hilton-barra.

R$ 1.426

Em Gramado, para quatro noites de hospedagem (de 22 a 26 de dezembro) no hotel Estrelas da Serra, com café da manhã, traslados do aeroporto, tíquete de um dia para o BusTour (que passa em vários pontos turísticos da cidade). Por pessoa, sem aéreo. Na Abreu. Site: abreutur.com.br.

R$ 1.988

Para três noites, por pessoa, no Spa Estância do Lago, em Almirante Tamandaré, no Paraná. O pacote vai de 22 a 25 de dezembro e conta com ceia de Natal, elaborada por nutricionista. Há ofurô, piscina aquecida e academia. Site: estanciadolago.com.br.

R$ 2.100

Para três noites no Avenida Charme Hotel, em Águas de São Pedro, com pensão completa. O pacote vale para datas entre 22 e 26 de dezembro. Haverá ceia especial, música ao vivo e chegada do Papai Noel no dia 24. Site: avenidacharmehotel.com.br.

R$ 2.197

A Submarino Viagens (submarinoviagens.com.br) tem pacote de quatro noites por pessoa, em Buenos Aires, com aéreo. Inclui café e passeio pela cidade. Ida em 22 de dezembro.

R$ 2.680

O Vale do Sonho Hotel, em Guararema, oferece três diárias para o casal, com pensão completa. O pacote vale entre 20 e 25 de dezembro. Inclui ceia de Natal com espumante e música ao vivo. Site: valedosonho.tur.br.

R$ 2.970

Por três noites no Quality Resorts Itupeva, para casal, com pensão completa. Os pacotes de Natal são para o período entre 22 e 27 de dezembro. Há transfer gratuito para o Wet’n Wild e o Hopi Hari. Site: bit.ly/quaitupeva.

R$ 2.990

Por quatro noites, para o casal, no Hotel Fazenda Village Montana, em Socorro, com pensão completa. O pacote vale entre as noites de 21 a 26 de dezembro. Haverá ceia de Natal com pratos típicos, espumante e música ao vivo. Site: villagemontana.com.br.