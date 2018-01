Natal moderado: pacotes acima de R$ 3 mil

R$ 3.120

Os amantes da natureza podem celebrar o Natal em meio à Mata Atlântica, em Ibiúna, no SPAventura Ecolodge. O pacote inclui quatro diárias para o casal com pensão completa, ceia e atividades ao ar livre. Site: spaventura.com.br.

R$ 3.360

Quatro noites para o casal, com pensão completa, no Hotel Grinberg’s, em Socorro, de 22 a 26 de dezembro, com ceia e música ao vivo. Site: grinbergshotel.com.br.

R$ 3.550

O Maresias Beach Hotel, em São Sebastião, oferece pacote de cinco noites para o casal, de 21 a 26 de dezembro, com café, ceia de Natal com bebidas e Papai Noel. Site: maresiasbeachhotel.com.br.

R$ 3.560

O pacote do Broa Golf Resort, em Itirapina, São Paulo, inclui três diárias com pensão completa, além de ceia de Natal com open bar. Site: broagolfresort.com.br.

R$ 3.719

O valor inclui três noites, de 22 a 25 de dezembro, para o casal, com pensão completa na Casa Valduga, em Bento Gonçalves. A ceia terá show com pianista e violinista e uma garrafa de vinho por casal. Site: casavalduga.com.br.

R$ 4.155

O pacote inclui três noites, para casal, com oito refeições e bebidas alcoólicas, no Malai Manso Resort, na Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. Haverá baile de Natal com a banda Flor de Liz. Site: malaimansoresort.com.br.

R$ 4.248

No Brotas Eco Resort, em Brotas, quatro noites, com pensão completa, para o casal. O pacote inclui datas de 21 a 27 de dezembro. Para a noite de Natal, haverá ceia e chegada do Papai Noel. Site: brotasecoresort.com.br.

R$ 4.298

Quatro noites por pessoa, em apartamento duplo, com pensão completa, no Royal Palm Plaza, em Campinas, podendo escolher os dias entre 21 e 26 de dezembro. Haverá ceia especial no dia 24, show do cantor Cláudio Zoli e chegada do Papai Noel. Site: bit.ly/royalcampinas.

R$ 4.480

Para duas noites na Fazenda São Francisco de Corumbau, em Prado, na Bahia. As diárias incluem pensão completa e podem ser entre os dias 23 e 26 de dezembro. Site: corumbau.com.br.

R$ 5.631

Na Fazenda Capoava, em Itu, para o casal, por três noites, com pensão completa. Na noite de Natal, Papai Noel chegará de charrete – a festa inclui ceia com bebidas e música ao vivo. Site: fazendacapoava.com.br.

R$ 5.874

Para cinco noites, por pessoa, no Hotel Le Quartier Bercy, em Paris, com aéreo incluído e saída em 21 de dezembro, pela CVC. Inclui jantar no Bustronome, ônibus-restaurante que passa pelos monumentos da cidade. Site: cvc.com.br/lojas.

R$ 6.499

A CVC oferece pacote para o casal, por sete noites a bordo do MSC Preziosa, com 50% de desconto para o 2º hóspede – dessa forma, o valor acima corresponderia a duas pessoas. O navio sai de Santos, em 22 de dezembro, e passa por Búzios, Salvador, Ilhéus e Ilha Grande. Há ceia de Natal e Papai Noel.

R$ 6.500

Para duas noites, por casal, no Unique Garden, em Mairiporã, com meia pensão. O pacote vale para datas entre 23 e 26 de dezembro. Há ceia de Natal criada pelo chef Daniel Aquino, música ao vivo e Papai Noel. Site: uniquegarden.com.br.