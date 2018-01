Natal ostentação: pacotes acima de R$ 7 mil

R$ 7.440

Pacote de seis noites, com pensão completa, para o casal, de 20 a 26 de dezembro, no Grande Hotel Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. O valor inclui coquetel e ceia, com show ao vivo. Site: bit.ly/ghcampos.

R$ 7.600

O Sofitel Jequitimar, no Guarujá, tem pacote de quatro noites para o casal, meia pensão, de 22 a 26 de dezembro. Está incluída festa de Natal com o tema Alice no País das Maravilhas. Site: bit.ly/jequitimar-soft.

R$ 11.564

O pacote inclui quatro diárias para o casal no Mavsa Resort, em Cesário Lange, na região de Sorocaba, com pensão completa e bebidas, de 22 a 26 de dezembro. Haverá programação dos anos 80 com show de Michael Jackson cover e karaokê com banda. Site: mavsaresort.com.

R$ 15.600

O resort Ponta dos Ganchos, em Governador Celso Ramos, Santa Catarina, oferece quatro noites, para casal, com café da manhã e chá da tarde, de 22 a 26 de dezembro. Haverá ceia, trilha para Praia de Fora e um workshop com o chef do resort. Site: pontadosganchos.com.br.