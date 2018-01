Natureza abundante para curtir em família

Famílias numerosas se espalham pelos sete andares do hotel e seus anexos. Todos encontram o que fazer, seja na neve ou fora dela. Para crianças de 3 a 6 anos, o Jardim de Neve oferece não apenas aulas, mas jogos e todo um sistema próprio de familiarização com a neve. Se esfriar demais ou em caso de nevasca, os pequenos têm uma casinha aquecida com chocolate quente no ponto. Já o Clube de Montanha reúne uma equipe de recreadores com atividades ao ar livre para quem tem de 7 a 15 anos, além de sala de jogos com videogame e jogos de tabuleiro.

Mas é claro que a principal atração está do lado de fora: Chillán conta com mais de 30 pistas. Ali, arrisquei-me numa aula de snowboard (US$ 60). Munido de paciência monástica, o instrutor Rodrigo explicou os princípios e posições básicos. Após duas horas de prática, já não temia (nem tremia) tanto ao deslizar na pista dos novatos, me sentindo bem à vontade. E nada de desanimar ao ver crianças de 10 anos com muito mais intimidade que você sobre a prancha, ok?

Menu completo. Quando estiver cansado de esquiar, a piscina termal é puro relax. O elevador leva à área coberta - você passa para o lado de fora por dentro da água. Uma delícia!

Para quem prefere um pouco mais de emoção, o passeio de trenó puxado por cachorros não decepciona. Trazidos do Canadá, os belos bichos são uma mistura de lobo com cão e lembram muitos os huskies siberianos. Custa US$ 25.

Outra opção é a moto de neve (preço US$ 25) - o tour, de 20 minutos, cruza estradas e bosques dos arredores. Agasalhe-se ainda melhor, pois o vento judia bastante. Mas a paisagem faz valer o sacrifício.

Tanto esforço, logicamente, dá fome. No refinadíssimo restaurante El Montañés aceite as harmonizações propostas pelo maître e vá do mar - começando com as ostras five ways (13.800 pesos ou R$ 61) - à montanha, com a coxa de cervo em molho de frutas vermelhas sobre batatas ao forno (42.500 ou R$ 188). Esplêndido. / F.M.