Naufrágios Maravilhas subaquáticas Almoço com tubarões Cores vivas

Dentro d'água: o nome mais desconhecido desta lista é apenas o maior atol de corais do Hemisfério Norte. Fica no extremo sul do Estado de Quintana Roo, no México. Vida pulsante em corais coloridos não faltam. Para começar a desfrutá-lo, é preciso navegar por duas horas desde Mahahual.

Fora d'água: sem dúvida, as belas praias de Mahahual.

Melhor época: de março a setembro. De outubro a fevereiro, correntezas e ventos fortes atrapalham os visitantes.

BONAIRE

Dentro d'água: uma extensa barreira de corais protege a ilha das grandes ondulações. Com uma vantagem: dos 86 pontos de mergulho, 60 são demarcados e facilmente acessíveis das praias.

Fora d'água: trilhas de mountain bike, caminhadas e birdwatching no Parque Nacional Washington Slagbaai Park.

Melhor época: o ano todo

para o mergulho. Chove um pouco apenas entre novembro e dezembro. A ilha fica fora da rota de furacões.

GRAND CAYMAN

Dentro d'água: Entre suas três principais ilhas, apresenta mais de 200 pontos de mergulho. Naufrágios são o destaque, inclusive com navios afundados de propósito. A Stingray City é literalmente a cidade das arraias (foto).

Fora d'água: Isenção de impostos e padrão quase suíço de serviços atraem quem busca conforto. Curta a Seven Mile Beach e a Governor's Beach, além de passeios a cavalo e, para os pequenos, pôneis.

Melhor época: de dezembro a abril o sol é forte. Pode chover entre junho e novembro. Mergulhadores devem evitar apenas agosto e setembro.

BAHAMAS

Dentro d'água: teste seu sangue frio com a Stuart Cove (stuartcove.com), que leva os clientes para encontros com dezenas de tubarões em águas claríssimas (foto). O programa consiste em descer até um fundo de areia e atrair as feras (com peixes mortos) para um banquete. Sem gaiola de proteção.

Fora d'água: diversão garantida para todas as faixas etárias no parque aquático Atlantis com seus toboáguas e aquários.

Melhor época: o ano todo para mergulho; de dezembro a abril é alta temporada. Pode haver furacões de junho a novembro.

PROVIDENCIA

Dentro d'água: ainda pouco explorada, esta ilhota colombiana abriga jardins de esponjas e gorgôneas, além de grandes tubarões, que nadam em casais pelos paredões de Piedra de la Tortuga.

Fora d'água: passeie pelo parque de McBean Lagoon.

Melhor época: de dezembro a abril. Evite julho, pelas chuvas, e outubro, pelos ventos.

ILHAS VIRGENS

Dentro d'água: afundado em 1867, o navio RMS Rhone é a maior atração do arquipélago ainda hoje subordinado ao Reino Unido. Como ele, dezenas de naufrágios fazem das ilhas um playground para o mergulho.

Fora d'água: praias incríveis, como Spring Bay, The Baths e Loblolly Beach. E caminhada pela Biras Creek Trail.

Melhor época: de novembro a maio. De abril a junho, arraias-manta e baleias jubarte passam por ali. A vida marinha é rica (foto). Entre junho e novembro está sujeita a furacões.