Navegação e pôr do sol

Além disso, o Grande Palácio e o Wat Run (Templo do Amanhecer) estão magnificamente iluminados à noite.

Aposte em um barco privativo para um tour de 20 minutos, uma alternativa bem mais agradável aos cruzeiros de gosto duvidoso pelo Rio Chao Phraya. O passeio é gratuito, desde que se reserve uma mesa à beira-rio no restaurante Chon Thai, no elegante (e repleto de antiguidades) Hotel Siam (thesiamhotel.com).

Peça para o barco-shuttlte apanhar você no pier Saphan Taksin, na parada do skytrain de mesmo nome. Depois, escolha um drinque para assistir ao pôr do sol antes do jantar. Peça salada de pomelo e costelas de porco temperadas com mel de longan (fruta semelhante à lichia) e limão.