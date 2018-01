Navegar é preciso. Com luxo e sem sinal de multidões Até o século 18, o Douro praticamente não era navegável. O percurso só passou a ser totalmente seguro a partir dos anos 1970, depois da construção de barragens. Hoje, percorrer suas águas limpas e caudalosas é um passeio obrigatório. No Porto, há barcos que fazem um curto passeio em grupo na parte do rio próxima à cidade (por € 10). Mas os tours ao longo do vale, onde estão as quintas, são a melhor opção.