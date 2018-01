Navios repetem rota, com cerimônia pelas vítimas

Uma cerimônia em homenagem aos passageiros e tripulantes de 100 anos atrás está programada para a madrugada. Celebração idêntica ocorrerá, ao mesmo tempo e no mesmo ponto do oceano, a bordo do Azamara Journey, navio para 694 passageiros que fará o trajeto em sentido contrário: parte de Nova York em direção ao lugar onde o Titanic afundou.

Halifax. Os dois cruzeiros farão parada ainda em Halifax, cidade portuária na província de Nova Escócia, no Canadá. O papel da cidade na história está ligado ao resgate de vítimas e, dias depois, dos corpos que foi possível encontrar no oceano. Dali partiram, durante os trabalhos de busca, quatro embarcações rumo ao ponto do naufrágio.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre passageiros e tripulantes, várias vítimas foram enterradas no cemitério de Halifax, o que faz do local mais um ponto de peregrinação para os aficionados pelas histórias do Titanic. As lápides estão abertas à visitação - e uma delas provoca nos visitantes uma curiosa dúvida. Gravado na pedra está o nome de

J. Dawson, o que chegou a despertar especulações de que o personagem Jack Dawson, no filme de James Cameron, seria uma homenagem. Pura coincidência, segundo o diretor. Mais: titanicmemorialcruise.co.uk.