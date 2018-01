Nelson: artística, solar e cervejeira

O primeiro dia de dezembro marca a chegada do verão para os neozelandeses. A data, claro, contraria o que acontece no resto do mundo, que recebe a estação no dia 21. O fato é que os moradores de Nelson, conhecida por ser a cidade mais ensolarada do país, ficam em polvorosa com a temporada de calor, tanto que se bastam a responder um “porque é assim” quando questionados sobre o verão antecipado.

O clima praiano faz da cidade um convite a uma cerveja gelada, algo de que Nelson também se orgulha de produzir. A cervejaria McCashin’s, a mais antiga da região, vai além e deixa claro para cada cliente que não utiliza açúcar no processo de fermentação e tem própria captação de água. Para conhecer tudo de perto, é possível fazer um tour guiado por 30 dólares neozelandeses (R$ 70).

A cidade é também o centro neozelandês do que eles chamam de “arte vestível”. Estilistas investem no desafio de produzir roupas modeláveis ao corpo com alguma informação artística, e se reúnem no WOW Awards Show todos os anos, em setembro. A competição, que premia o vencedor com NZD 170 mil (cerca de R$ 400 mil), tomou proporções tão grandes que precisou ser transferida de Nelson para Wellington. Os melhores trabalhos ficam expostos no World of WearableArt (WOW) e a fama só fez aumentar depois dos rumores de que Lady Gaga seria fã do concurso. O resultado pode variar entre o assustador e o engraçado, mas os NZD 24 ( R$ 56) da entrada do museu rendem uma ótima história de viagem.

A quem passar por Nelson em um sábado, a feira livre da Montgomery Square dá a real dimensão do estilo de vida na cidade. Nas barracas de produtores locais, é possível encontrar roupas novas e usadas, CDs, mel orgânico, comida do Sri Lanka e até o creme facial que – dizem – é o segredo de beleza da duquesa de Cambridge, Kate Middleton.