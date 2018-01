No 'boteco' favorito do saudoso pai do jornalismo gonzo Ao entrar no Woody Creek Tavern (foto), você até se esquece de que está em Aspen. Nada de glamour e nada de arquitetura clássica. Instalado fora do badalado centro, o bar exibe milhares de pôsteres e adesivos nas paredes, bandeiras no teto, outros adereços não identificáveis e uma geladeira das antigas. Ouso dizer que talvez seja o endereço mais autenticamente americano daquela porção do Colorado.