No caminho para a Índia, contrastes, cores e multidões

. Se prepare. Durante quase um ano você vai ouvir falar - e muito - da Índia. O país é tema da nova novela da Rede Globo, que estreou ontem no lugar de A Favorita. Veteranos na telinha, mas estreantes no destino, os atores de Caminho das Índias passaram pelos principais ícones da região e dão as dicas de lugares imperdíveis para quem vai a Jaipur, Amber e Agra,cidades onde se concentraram as gravações. Veja também: Caminhos de Glória A unanimidade entre os atores não poderia ser outra senão o Taj Mahal, em Agra. O palácio de mármore branco, que integra a lista das Sete Novas Maravilhas do Mundo, foi construído pelo sultão Shah Jahan para sua amada Mumtaz Mahal entre 1631 e 1643. Para Juliana Paes, que interpreta Maya, o programa é obrigatório. "Ninguém pode deixar de ver!" Foto: Ana Carolina Sacoman/AE 4/9/2007 Taj Mahal e seus jardins: unanimidade entre o elenco Juliana, aliás, mostra total sintonia com seu par na novela, Márcio Garcia (Bahuan). Ambos escolheram como local preferido o Jaigarh Fort, em Amber, a 11 quilômetros de Jaipur. "Mesmo sendo construído pelo homem, o local se mescla com a natureza, emoldurando as belezas em volta", descreve Juliana. Márcio Garcia também ficou maravilhado. " A vista é incrível e o lugar inspira muita paz", conta. "Do alto, no silêncio, você vê a cidade toda." Mas a Índia é muito mais que belas construções. O país caracteriza-se também por seu colorido intenso, presente nas roupas, nos temperos, nas pinturas. Foi o que encantou Ísis Valverde (a Rakelli de Beleza Pura) em sua primeira viagem internacional. Ela conta que não resistiu aos tecidos supercoloridos e comprou algumas roupas. "As estampas são muito diferentes", conta Ísis, a Camilla de Caminho das Índias. "Também comprei um anel de ouro lindo, todo trabalhado. Vale a pena comprar lá", recomenda. Outra que se impressionou com o colorido local foi Betty Goffman, que viverá Dayse na trama de Glória Perez. "As cores da Índia são deslumbrantes. A cor traz uma energia muito muito boa", diz. "O país é uma junção interessante de cores, cheiros, temperos." Betty ficou surpresa com o caótico trânsito de Jaipur. "A rua é lotada de gente, o trânsito é caótico, com um monte de carros, tuc tucs, elefante, vaca. Uma loucura!", diz ela. "Mas é o caos mais harmonioso que eu já vi na vida. Ninguém bate, ninguém discute, fica todo mundo ali, buzinando e procurando seu espaço." Rodrigo Lombardi (o Raj da novela) comparou o olhar de quem desembarca na Índia, em meio a tal cenário, ao de alguém de frente para a largada da São Silvestre. "Quando você vê, já está naquele turbilhão de gente, cheiros, costumes e hábitos tão diferentes dos nossos", explica. Segundo ele, para curtir a viagem é preciso estar preparado. "Temos uma visão muito romantizada d a Índia. E é um choque cultural. Mas é um país sensacional. Eu adorei." Nos intervalos entre as gravações, Rodrigo teve a oportunidade de conhecer diversos restaurantes. "É difícil ter um menu em inglês. Apontávamos o que queríamos e pronto", lembra. A comida apimentada exige cuidados. "Mas gostei de boa parte do que provei." Bastidores Apesar de não fazer parte do elenco da novela, Sarah Oliveira foi à Índia para documentar os bastidores das gravações para o Vídeo Show. E descobriu muitos contrastes. "Há muita beleza, muita cor, muita sujeira, muita poluição", conta ela, que passou 15 dias no país. Um dos lugares que mais chamaram a atenção da apresentadora foi o Amber Fort, em Jaipur, uma bela fortaleza construída durante 150 anos, desde o fim do século 16. E para quem não dispensa umas comprinhas, ela recomenda visitar a chamada "old city". "Aproveite para fotografar o Portão de Sanganeri, um dos principais e mais belos da cidade antiga."