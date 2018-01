No Canadá, em busca da neve perfeita Dos picos nevados das Rochosas ao charme europeu de Québec, o Canadá tem opções para qualquer esquiador. Na costa oeste, Whistler (whistler.com) tem como marca registrada a gôndola Peak 2 Peak, que liga as montanhas Whistler e Blackcomb: são 4,4 quilômetros a 436 metros acima do vale. Elas têm 200 pistas e 38 lifts. E a lista de aventuras vai além: trenó,