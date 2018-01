No Canal Beagle começa a via que concentra cinco belas geleiras De volta ao Stella Australis, a navegação segue até nos depararmos com o Canal Beagle - nome do barco onde viajou Darwin, sob o comando do capitão Fitz Roy. Somos avisados de que ali começa a famosa Avenida dos Glaciares. E não demora nada para que todos estejam no deque, a postos para apreciar as cinco geleiras: Romanche, Alemanha, França, Itália e Holanda. Para acompanhar a paisagem, uma rodada de petiscos.