No Dia das Crianças, hotel é lugar de diversão

Desvende o mistério: o palhaço o que é? Mágicos, malabaristas e, como não poderia faltar, palhaços apresentarão seus truques e graças aos hóspedes mirins. O Paradise Golf & Lake Resort (R$ 468 a diária por pessoa), em Mogi das Cruzes, preparou oficinas temáticas das quais os adultos também poderão participar. O Tabatinga Hotel (3 noites a R$ 3.600, duas pessoas), em Caraguatatuba, levará os espetáculos circenses para a areia da praia.

O grupo de palhaços Família Burg conduzirá as atividades no Quality Resort & Convention Center (diária a R$ 664, casal), em Itupeva. Na programação, oficinas de pintura no rosto e acrobacias cômicas. No encerramento, espetáculo encenado pelos palhaços.

Quer aprender mais sobre circo? A oficina no Resort Gran Solare Lençóis (2 noites, R$ 1.164, casal) será conduzida pelo Grupo Vagalume - seguida de show dos protagonistas, claro. Brincadeiras circenses completam a programação.

Por meio de pistas espalhadas pelo hotel, os hóspedes do Rafain Palace (R$ 510 por pessoa no pacote de 3 noites), em Foz do Iguaçu, viram detetives para descobrir mistérios relacionados ao circo.

Ao ar livre, jogos, esportes e gincanas

Que os kid’s clubs estarão lotados não precisa nem comentar. Mas as opções para não deixar a criançada parada vão além de tais espaços lúdicos. A ordem é pular, dançar e correr ao ar livre. Entre outras brincadeiras – serão pelo menos dez atividades –, o Costa do Sauipe (R$ 456 por pessoa, 3 noites) fará jogos que a criançada adora. Como torta na cara e futebol de sabão, além de caça ao tesouro – opção também no Cana Brava (R$ 1.245 para duas pessoas, 3 noites), em Ilhéus. O Jatiúca (R$ 1.077 o casal, 3 noites), em Maceió, resgatará brincadeiras tradicionais como rouba-bandeira e corrida do saco. O Canto da Floresta (3 noites, R$ 2.022, duas pessoas), em Amparo, levará os pequenos a trilhas guiadas pela mata, além de praticar arvorismo e tirolesa. Gincanas e esportes serão outra atração recorrente no feriado, No San Raphael Country (R$ 1.950, 3 noites), em Itu, tais atividades envolverão também os adultos. Além do foco em esportes e brincadeiras para filhos e pais, o Sofitel Jequitimar (R$ 2.790, duas pessoas, 3 noites), no Guarujá, terá experimentos científicos que lembram magia. Obra do grupo Mad Science.

De chocolate a música e surfe, aulas deliciosas

Aulas de todo tipo – lúdicas e animadas, claro – são ótima opção para crianças curiosas. A visita ao minizoológico do hotel ficará ainda mais interessante ao lado da veterinária, que dá detalhes sobre os animais no Unique Garden (diária a R$ 1.465, duas pessoas), em Mairiporã. Confecção de chocolates e fantoches são o tema das aulas no Summerville Beach (diária a R$ 960 para casal), em Porto de Galinhas – o resort terá ainda outras opções de minicursos, como o de mergulho.

Além de oficinas tradicionais como a de surfe, os mini-hóspedes do Itamambuca Eco Resort (4 noites, R$ 1.668, duas pessoas), em Ubatuba, curtem aulas de mágica, quadribol (de Harry Potter) e jogo temático de O Mágico de Oz. As oficinas do Hotel Estância Atibainha (3 noites, R$ 2.690 o casal) terão como tema música brasileira, com percussão, ritmos corporais e histórias musicadas.

A princesa, a galinha e outros personagens

Sabe a Galinha Pintadinha, popstar entre crianças pequenas? A personagem vai visitar o Costão do Santinho, em Florianópolis (3 noites, R$ 1.727 por pessoa). O show terá projeções, música e dança. Em Campinas, é Branca de Neve quem sobe ao palco do Royal Palm Plaza (diária desde R$ 499,50 por pessoa). Haverá ainda marionetes e show cover de Elvis.

O espetáculo Craudete e a Vida Alheia anima o Hotel Fazenda Village Montana (R$ 1.490 o casal, 3 noites), em Socorro. Outra peça infantil, A Baratinha, será a atração da Pousada Taipu de Fora (diária a R$ 280 por pessoa), em Maraú. No Aguativa (R$ 2.928, duas pessoas, 3 noites), o show será do mágico Arcanjo.

