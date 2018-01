No exterior, de festival de teatro a desfiles nas ruas Alguns carnavais no exterior chegam a ser tão famosos (ou quase) quanto o do Rio. Veneza, por exemplo: o visual dos grupos mascarados e com roupas que remetem ao século 18 faz parte do imaginário relacionado à cidade. Com o tema A Vida É Teatro - Tudo de Máscara, os festejos vão de 4 a 21 de fevereiro, com foco nas artes cênicas: cerca de 25 teatros abrigarão espetáculos. Site: carnevale.venezia.it.