No Maranhão, belezas ainda pouco exploradas Pouco conhecido por aqui, o Parque Nacional da Chapada das Mesas e seus arredores no Vale do Tocantins, sul do Maranhão, oferecem muitas possibilidades aos aventureiros de plantão. A área de 1,6 mil quilômetros quadrados - o equivalente a 250 mil campos de futebol - conta com paisagens exuberantes, trilhas e cachoeiras. A mais famosa é a da Pedra Caída, queda d'água com 46 metros de altura e uma piscina natural de água verde e transparente. São Romão, Prata e Itapecurizinho são outras cachoeiras que merecem visita, assim como o Morro do Chapéu - enorme chapadão isolado no horizonte. A cidade mais próxima é Carolina, a 220 quilômetros de Imperatriz, onde fica o aeroporto mais próximo. Mais: turismo.ma.gov.br.