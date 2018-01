No Mediterrâneo, a temporada dura o ano inteiro

As temperaturas caem, mas nem por isso os cruzeiros desaparecem. O outono e o inverno na Europa têm, sim, alternativas para quem busca se divertir a bordo e passear em algumas das cidades portuárias mais charmosas do continente. Com clima um pouco mais ameno, o Mar Mediterrâneo concentra grande parte dos roteiros deste período. A MSC, por exemplo, opera nove embarcações na região ao longo do ano, com centenas de itinerários.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O navio MSC Magnifica é um deles. O roteiro de sete noites que começa em Veneza em 22 de outubro tem Bari (Itália), Katakolon, Mykonos e Piraeus (Grécia), Dubrovnik (Croácia) e novamente Veneza. A embarcação tem capacidade para 2.518 hóspedes e as opções gastronômicas estão entre seus maiores atrativos: são cinco restaurantes e 12 bares temáticos. O preço mínimo do itinerário é de R$ 2.269,41 - sem aéreo, como os demais valores desta reportagem.

Mas há opções mais em conta para quem se dispuser a pesquisar. Em 2 de novembro, sai de Barcelona o MSC Fantasia, com paradas em Ajaccio (Córsega, França), Nápoles, La Spezia e Genova (Itália), Cannes (França) e Palma de Maiorca (Espanha). O pacote, de sete noites, parte de R$ 1.820,91, e quem adquiri-lo não encontrará um navio menos luxuoso. Há espaço para 3.274 hóspedes e 25 mil metros quadrados de área comum com direito a complexo de piscinas, instalações esportivas e um espaço exclusivo com recepção concierge e serviço de mordomo 24 horas.

Outra companhia com muitos roteiros ainda para este semestre é a Costa Cruzeiros. A empresa tem opções tanto para quem deseja explorar o lado ocidental do Mediterrâneo como sua porção oriental. Um dos navios é o Costa Diadema, que desbrava as costas da Itália, França e Espanha em sete noites. A embarcação, inaugurada em 2014, tem capacidade para 4.700 hóspedes, sete restaurantes, 15 bares, cinema 4D, três piscinas e spa. Há partidas em 12 de novembro e 3 de dezembro, com paradas em Savona (Itália), Marselha (França), Barcelona e Palma de Maiorca (Espanha), Roma, La Spezia/ Florença e Pisa (Itália). Os valores para dezembro começam em R$ 1.868. TUDO SOBRE - Temporada de Cruzeiros 2016-2017

O destaque da companhia para o Mediterrâneo ocidental, entretanto, se dá na viagem de novembro. O Costa Diadema será palco do primeiro cruzeiro temático internacional Senior & Gourmet, voltado à terceira idade. A bordo, aulas de culinária, ginástica e bailes, além de palestras da garota de Ipanema Helô Pinheiro, madrinha do cruzeiro - a partir de R$ 1.539.

No lado oriental, o Costa Deliziosa sai de Veneza rumo à Croácia e às ilhas gregas. Nas viagens de 16 de outubro e 6 de novembro, passa por Bari (Itália), Corfu, Santorini e Atenas (Grécia), Dubrovnik (Croácia) e novamente Veneza. Com 1.130 cabines, também oferece spa, cinema 4D, quatro restaurantes e 11 bares. O preço mínimo para outubro é R$ 2.738, e R$ 2.268 em novembro, ambos com sete noites.

Para poucos. Viajantes em busca de uma experiência mais intimista e sofisticada podem conferir as opções da Seabourn, que trabalha com uma embarcação menor: o Seabourn Odyssey acomoda 450 hóspedes em 225 cabines de luxo (90% têm varanda privativa).

Por chegar a portos menores, a empresa oferece roteiros que fogem do usual. Operada no Brasil pela Qualitours, tem preços mais altos que as demais companhias, mas há tarifas mais em conta. Em 22 de outubro, por exemplo, o Odyssey parte de Atenas e segue para Myrina (Grécia), Cesme e Bodrum (Turquia), Rhodes, Santorini e Spetsai (Grécia) antes de regressar. O pacote mínimo sai por US$ 1.723 (sete noites). Já o roteiro “tesouros do oceano” é bem mais caro: a saída de 15 de outubro custa US$ 6.047 e tem no itinerário Atenas, Marmaris (Turquia), Patmos e Mykonos (Grécia), Bozcaada e Istambul (Turquia), Limnos, Nisos e Myrina (Grécia), Cesme e Bodrum (Turquia), Rhodes, Santorini e Spetsai (Grécia).

E, atenção, a baixa temporada na Europa não significa que todos os cruzeiros estão com preços reduzidos. Para economizar, fique atento às promoções ao longo do ano e reserve com antecedência.

Para fugir do lugar comum

Galápagos

Silversea

Cruzeiro para o exótico Arquipélago de Galápagos? Sim, a Silversea faz - é uma das companhias com permissão para percorrer as ilhas, que tem roteiros e diversas datas de saídas para as ilhas até o fim do ano. Os preços começam em US$ 7.150 para viagens no Silver Galapagos, saindo de Baltra (ali mesmo, no arquipélago) e duração de sete noites.

Emirados Árabes

MSC Cruzeiros

O Oriente Médio também tem cruzeiros - e, neste caso, bem em conta por tudo o que oferece. Uma parceria da MSC com a Emirates Airlines possibilita a viajantes adquirirem pacote que já incluem trecho aéreo, hospedagem em hotel em Dubai, de onde sai o navio MSC Fantasia, e traslado para o porto. O pacote para saída em 7 de janeiro parte de R$ 5.839 e contempla sete noites de cruzeiro.

Dubai a Sidney

Seven Seas Voyager

Quem procura uma jornada mais longa pode se aventurar na viagem de 41 noites do Seven Seas Voyager - mas vai precisar desembolsar uma quantia considerável. A embarcação parte de Dubai e passa por Índia, Sri Lanka, Mianmar, Tailândia, Cingapura, Indonésia e Papua Nova Guiné até chegar à Austrália. Operado no Brasil pela Qualitours, tem saída no dia 2 de dezembro por R$ 78.949.