No meio do caminho tem uma conexão Por que só passar por Paris se você pode ficar alguns dias? Passageiros da Air France (airfrance.com.br) podem aproveitar a conexão no aeroporto Charles de Gaulle, centro de distribuição de voos (hub, no jargão da aviação) da empresa francesa, para esticar a estada na capital sem pagar mais por isso - o período varia de acordo com o voo.