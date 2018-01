No meio do mato, mas com conforto de cidade

Uma forma um pouco mais conservadora de passar alguns dias no Pantanal é optar por uma pousada-fazenda. Conservadora porque esses estabelecimentos colocam à disposição dos hóspedes confortos urbanos como TV, telefone e internet. Mas ficam em locais remotos o suficiente para que o turista se sinta desconectado da rotina e em contato com a natureza. Chegar até elas já é uma aventura com trechos da viagem em barco ou avião alugado. Todas têm na programação o cardápio básico de passeios pantaneiros. Safári fotográfico a pé, em jipe 4X4 ou em voadeira, voltinha de chalana, focagem noturna de jacarés, pescaria de barranco, cavalgada em campos alagados. E somam atrações para quem quer vivenciar um pouco da vida no campo como um autêntico pantaneiro. Na Fazenda São Francisco, em Miranda, a 280 quilômetros de Campo Grande, por exemplo, o turista pode conhecer uma plantação de arroz e todo o processo de produção do alimento, que depois é vendido. Há também gado de corte. Para chegar ao exclusivo Recanto Barra Mansa, que hospeda no máximo 16 pessoas ao mesmo tempo, na maioria dos meses é necessário alugar um avião em Campo Grande ou em Aquidauana. Na seca, dependendo das condições das estradas, é possível chegar em veículos 4X4. A fazenda, fundada em 1940 às margens do Rio Negro, foi transformada em hotel há pouco mais de dez anos. Em quase 20 anos de atividades, o Refúgio Ecológico Caiman virou um hit do Pantanal. Na fazenda vivem cerca de 180 pessoas, que trabalham nas três pousadas, na manutenção da infra-estrutura e na criação de gado de corte na Estância Caiman. Lá, o turista também pode conhecer projetos de preservação ambiental como os destinados a proteger a arara-azul e a onça-pintada. Além de, é claro, fazer passeios para fotografar e conhecer mais sobre a fauna e flora da região. Fazenda São Francisco: (0--67) 3325-6606; www.fazendasanfrancisco.tur.br Recanto Barra Mansa: (0--67) 3325-6807; www.hotelbarramansa.com.br Refúgio Caiman: (0--11) 3706- 1800; www.caiman.com.br