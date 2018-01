No mercado, a agilidade do chef recordista em fritar rãs

Veja também:

O simpático chef fala orgulhoso de sua façanha enquanto serve a bandeja aos passantes. Ai de quem não experimentar nem agradecer. Depois, conversa com os visitantes até descobrir um brasileiro entre eles. Arrisca poucas palavras em português, aprendidas nos bons meses do ano que passa em sua casa de Paracuru, no Ceará. Tauvie chegou lá por causa de um amigo francês, dono de um hotel na região. Apaixonou-se pelo lugar e hoje dá cursos de culinária para jovens carentes.

O encontro com o chef - e a degustação de rãs - é somente a primeira parada de um passeio gastronômico por Beaune. Todos os sábados, a cidade promove um dos mais famosos mercados de rua de todo o país, um paraíso para bon vivants e turistas curiosos. Tendas saborosas, como a de Raôul Tauvie, vendem iguarias típicas da região e, assim, reafirmam a reputação da Borgonha de "estômago da França".

Dá fome andar entre as barracas. Tem de tudo: carnes de porco, como as famosas saucisses (ou linguiças) de Morteau, vegetais fresquinhos, frutas, ovos, mel, mostardas de Dijon... Para a sobremesa, macarons. Mas os queijos são imbatíveis. Experimente o époisse, maturado em caves durante três meses, e os Saint-Florentin e Soumaintrain, ambos com sabor bem forte.

Depois de se perder entre os mais diversos aromas e sabores do mercado - e de encher as sacolas com produtos -, vale dar mais uma voltinha por Beaune. Nos fins de semana, a cidade, sempre agitada, acontece nos cafés e restaurantes ao redor das praças. Mais uma vez, você será pego pelo estômago. Impossível escapar.