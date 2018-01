Especial de férias: dicas para quem quer praias e compras nos EUA

Praias, parques temáticos, ótimas opções de compras e tempo bom quase o ano todo. Pensou em Flórida, mas podia ser Califórnia. No sudeste e na costa oeste dos Estados Unidos, os dois Estados têm muito a oferecer. Enquanto a Flórida concentra os parques de diversões mais incríveis do planeta, a Califórnia reúne paisagens tão distintas que mais parece mundo do faz de conta.

PRAIAS

Califórnia

Venice, Santa Mônica, Malibu, nomes que naturalmente associamos à vida sobre as ondas. Eis uma das especialidades da Califórnia. As três ficam na região de Los Angeles. Enquanto a primeira reúne artistas de ruas e skatistas, a outra tem um parque de diversões no píer e um calçadão com muitas opções de compras. Malibu, considerada uma das mais bonitas, é point de celebridades.

Flórida

Uma das praias mais badaladas é Miami Beach, mais especificamente, South Beach, com suas coloridas cabines de salva-vidas. Próximo a Orlando, vale relaxar da maratona de parques em Cocoa Beach, paraíso dos surfistas e terra do supercampeão Kelly Slater. Com um pouco de disposição, pegue a estrada rumo ao oeste do Estado para ver as praias de Clearwater e de Siesta Key.

PARQUES

Califórnia. A Califórnia é o berço da Disney. Em 1955, Walt Disney inaugurou em Anaheim, na Grande Los Angeles, seu primeiro parque temático. De lá para cá, sabemos, a Wall Disney World se espalhou pelo mundo e ganhou força na Flórida. O complexo da Califórnia conta com dois parques: Disneyland Park e California Adventures que, comparativamente, são bem menores do que os de Orlando. Não que isso seja um problema. Muitas das atrações de Orlando estão por ali também, o que faz do passeio na Califórnia algo mais compacto e menos cansativo, ideal para crianças pequenas ou para turistas que não têm os parques como foco principal da viagem. Por lá ainda tem Universal Studios Hollywood, Sea World San Diego e, de brinde, um parque Six Flags.

Flórida. É a terra da diversão e o número de parques, dos grandes, enche as duas mãos. Da Disney, são quatro temáticos - Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios e Animal Kingdom -, mais dois aquáticos e Downtown Disney. E tem ainda muita variedade na concorrência, nos parques da Universal, da Sea World e da Legoland. A primeira dica é: divirta-se. E, a segunda; programe-se. Como os parques são gigantes, é possível que você perca muito tempo entre o deslocamento de uma atração e outra. Faça uma lista de prioridades, reserve atrações pelo sistema fura-fila Disney (chamado de Fast Pass) e, por favor, calce tênis confortáveis.

COMPRAS

Califórnia. Estamos nos Estados Unidos, então, não faltam lojas, shoppings e outlets. Na Califórnia não é diferente, grandes lojas de departamentos - Macy's, Saks, Barneys e Bloomingdale's - são encontradas em cidades como Los Angeles, San Diego e São Francisco. Se você busca outlets, passe no Camarillo Premium Outlets, entre Santa Barbara e Los Angeles, e no San Francisco Premium Outlets.

Flórida. É para isso que muitos vão a Flórida. Afinal, é uma das especialidades do destino. A 30 minutos de Miami está o Sawgrass Mills, o maior outlet dos Estados Unidos, com mais de 350 lojas. Para quem procura luxo, há o Bal Harbour Shops. A dica em Orlando é checar as unidades do Premium Outlets. Na Flórida, dá para gastar semanas apenas visitando shoppings.

PAISAGENS

Califórnia. Há muito a descobrir: o deserto, a floresta, as montanhas e, claro, as praias. Ao sul, ficam duas das grandes cidades do Estado, San Diego e Los Angeles, a terra do cinema. Ao leste, na região do Vale da Morte, próximo do Estado de Nevada e de Las Vegas, o clima e a paisagem são desérticas. Para ver sequoias de quase 100 metros de altura, vá a parques nacionais como Redwood, Yosemite ou Sequoia. E a Califórnia tem mais: os vinhedos de Sonoma e Napa Valley, praias banhadas pelo Pacífico e a belíssima São Francisco.

Flórida. Cercada pelo Oceano Atlântico ao sul, leste e oeste, o Estado da Flórida é o resumo do paraíso tropical. Litoral de mais de dois mil quilômetros de extensão com inverno de temperaturas amenas e verão quente e úmido e dominado por planícies - seu ponto mais alto é o Britton Hill, de pouco mais 100 metros de altitude, ou seja, quase do tamanho de uma sequóia californiana! As maiores cidades são Miami, Orlando e Tampa, que não se resume apenas ao Busch Gardens. Na baía do Golfo do México, ao lado das charmosas Clearwater e St. Petersburg, Tampa é uma boa pedida para quem quer dar um descanso das compras e dos parques. Para ver a vida animal nativa, a dica é o Everglades National Park, uma área pantanosa que recobre praticamente todo o sul da península e concentra a maior população de jacarés e crocodilos do Estado.

