No México, uma celebração à vida É quase um carnaval. Fantasias, festa e muita música toma conta das cidades mexicanas no Dia dos Mortos, celebrado em 2 de novembro. Segundo a crença local, os mortos voltam às suas casas na data, para visitar os parentes vivos. Por isso, as famílias preparam altares repletos de objetos e comidas do gosto daquele que se foi.