No mundo de Harry Potter: terra natal do bruxinho encanta fãs

Há pouco mais de 20 anos, a escritora britânica J. K. Rowling publicou o primeiro volume da saga de Harry Potter. De lá para cá, livros e filmes inundaram a imaginação de milhares de pessoas pelo mundo. E o ponto de partida de tudo foi a capital britânica.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nas tramas, Harry e seus amigos Rony Weasley e Hermione Granger estudam na Escola de Magia e Feitiçaria de Hogwarts, no Reino Unido. O ponto central de todos os livros e filmes é o combate entre Harry e Lord Voldemort, um bruxo que não gosta dos “trouxas” (as pessoas que não são mágicas) e que assassinou os pais do garoto por conta de uma profecia.

Em Londres, comece pelo começo: a estação King’s Cross do metrô, de onde parte o trem que leva os estudantes para Hogwarts. Vá com tempo: são centenas de pessoas na fila diante da plataforma 9 3/4, com seu meio carrinho de malas e meia gaiola encravados na parede. Estão todoa ali pelo mesmo motivo: tirar uma foto “empurrando” o carrinho e, com ele, atravessando a parede, como nos filmes. Ninguém quer ser trouxa.

Ao lado da plataforma, claro, há uma loja sobre o mundo do bruxinho, que vende roupas das quatro casas de Hogwarts (as da Grifinória são as mais procuradas, mas há sim quem queira os trajes de Sonserina, Corvinal e Lufa-Lufa), varinhas, vassouras e a coruja Edwiges de pelúcia.

O site oficial do turismo de Londres mantém uma página atualizada de atrações ligadas à saga de Harry pela cidade: bit.ly/harrypotterlondres.

Estúdios. Em Leavesden, a cerca de 30 quilômetros de Londres, os estúdios da Warner Bros. ainda mantêm intactos os cenários nos quais foram filmados os longas. A atração The Making of Harry Potter permite ao visitante passear pelo quarto de Harry na casa dos Dursley’s, o salão principal de Hogwarts, onde o diretor Dumbledore conversa com todos os alunos, as mesas das quatro casas, o Beco Diagonal, a loja de varinhas do senhor Olivaras... Ingresso desde 39 libras (165): wbstudiotour.co.uk/tickets.