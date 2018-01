No Museu do Humor, um lar para Mafalda Com fama e qualidade garantidas quando o assunto é história em quadrinhos, a Argentina acaba de inaugurar na capital portenha um museu dedicado aos grandes mestres da arte. Ocupando o antigo casarão da cervejaria Munich, no bairro de Puerto Madero, o Museu do Humor virou realidade depois de 12 longos anos de negociação.