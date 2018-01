No restaurante, chef premiado e ambiente exclusivo Quando estava prestes a completar dois meses no comando do Le Cinq, o chef Eric Briffard abocanhou sua primeira estrela Michelin. Hoje, é responsável por colocar o restaurante do hotel George V na lista dos estabelecimentos com duas estrelas no renomado guia gastronômico. Praticante da culinária francesa clássica, porém aberto a invencionices da cozinha moderna, aposta em um menu sazonal, que privilegia produtos da estação.