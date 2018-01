No Sul, a boa e velha dobradinha continua imbatível Aos amantes do "abaixo de zero" - ou quem torce para nevar -, a Serra Gaúcha sai na frente. Cidades como Gramado, Canela e Caxias do Sul recebem mais de 2 milhões de turistas na alta temporada - e ainda têm a vantagem de estar próximas dos roteiros para as vinícolas de Bento Gonçalves.