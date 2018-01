No território dos elefantes

Como um dócil cachorrinho, ele cumpre todas as ordens do treinador, ou mahout. Senta, deita, levanta a pata, espirra água para qualquer direção. A diferença está em seu peso (3 toneladas) e na sua altura (3 metros). Apesar desse tamanho todo, impossível não chamar um elefante tailandês de fofo.

Visitar um parque de elefantes é o ponto alto, divertido e inesquecível de qualquer viagem a Chiang Mai, a segunda maior cidade da Tailândia, no Vale do Rio Ping. Vá direto ao Maetaeng Elephant Park, onde o show com os animais encanta.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Elefantes em fila entram no palco, dão boas-vindas ao público e começam a fazer malabarismos. Eles se equilibram em duas patas, carregam o mahout na tromba ou nas presas, jogam futebol e até pintam quadros. Depois, podem levar você para passear, em troca de toletes de cana e cachos de banana.

Veja também:

Um roteiro para ir além do óbvio

Prove já

Muito de oriente. Algo de São Paulo

Seda, pedras preciosas e grifes internacionais

Balneário chique bem longe de Phuket

Arquitetura em nome do sagrado

Vídeo com imagens feitas durante a viagem à Tailândia

Galeria de fotos da Tailândia

O tour termina na lojinha, onde estão à venda suas fotos com o animal, além das obras de arte pintadas por eles e outros suvenires.

Na Tailândia, os elefantes têm um status que nenhum outro animal possui - representam força, sabedoria e vitória. Eles estão por toda parte, em enfeites de mesa, selos, almofadas, estampas de roupas, tecidos, ímãs de geladeira... Em Bangcoc, ganharam de presente um museu. Os elefantes têm até Dia Nacional, comemorado em 13 de março.

CULTURA

Elefantes à parte, Chiang Mai tem outras atrações que a tornam um dos destinos preferidos dos tailandeses. Aqui, os visitantes entram em contato com a genuína cultura nacional. A começar pela visita aos templos - são 300, no total (leia mais na página ao lado).

Aos domingos, a pedida é a feira da Praça Tha Pae Gate, onde os membros das tribos que vivem nas montanhas vendem seus artesanatos. Destaque para as mantas e os cachecóis de algodão tecidos pelas mulheres da tribo Karen. A tribo Lisu, do Tibete, cria um mosaico de tecidos em chapéus e casacos.

Um jantar na casa-teatro Khan Toke também é obrigatório. Acompanha um belo espetáculo de danças clássicas. Há, ainda, uma nova e grandiosa atração: o Chiang Mai Zoo Aquarium, que abriga mais de 8 mil animais de 250 espécies.

Você pode trocar qualquer programa por boas horas num spa. A cidade está repleta de resorts. No RarinJinda, destaque para a hidroterapia. Outra boa opção é o spa do Mandarim Hotel, com suas massagens aquáticas. As diárias nos hotéis custam, em média, US$ 500 (R$ 985).

Maetaeng Elephant Park: www.chiangmaichimes.com. Entrada a 1.500 bahts (R$ 87)

Khan Toke Dinner: www.khumkhantoke.net. Por 650 bahts (R$ 38)

Chiang Mai Zoo Aquarium: 100 Huay Kaew Road. Ingresso a 520 bahts (R$ 30)

COMO IR

PACOTES*

US$ 2.867: 5 noites. Bangcoc, Pitsanoloke, Uttaradit e Chiang Mai. Com refeições. Na Sem Fronteiras (0--11-3853-4401)

US$ 2.990: 12 noites entre Bangcoc, Chiang Mai, Sukhothai e Kanchanaburi. Café, 5 refeições. Atlantic Connection (0--11-3026-9292)

US$ 3.254: Bangcoc, Chiang Mai, Chiang Rai, Phitsanuloke e Lampang. Em 8 noites. Com café e 7 refeições. Soft Travel (0--11-3017-9999)

US$ 3.698: Bangcoc, Chiang Mai, Mae Hong Son e Chiang Rai em 8 noites. Com café e refeições. Monark (0--11-3235-4322)

US$ 3.734: Bangcoc, Chiang Mai, Mae Hong Son e Chiang Rai em 8 noites. Café, algumas refeições. Friends in the World (0--11-3894-9403)

US$ 3.994: 6 noites entre Bangcoc, Mae Hong Son, Chiang Mai e Chiang Rai. Com café, 9 refeições. Pisa Trekking (0--11-5052-4085)

US$ 4.669: 9 noites entre Bangcoc, Mae Hong Son, Chiang Mai e Chiang Rai. Inclui café, 2 refeições. Na Raidho (0--11-3383-1200)

US$ 4.722: Bangcoc, Lampang, Phitsanuloke, Chiang Mai, Chiang Rai e Bali em 11 noites. Com café. Intravel (0--11-3206-9000).

*Preço por pessoa em quarto duplo, com aéreo e passeios