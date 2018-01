No trajeto para o Big Sur, a simpática Monterey

Com a responsabilidade de recepcionar os viajantes que seguem em direção ao Big Sur, Monterey não decepciona. Afinal, quem mais pode se gabar de ter uma de suas ruas descrita e evocada por John Steinbeck, de As Vinhas da Ira?

A Cannery Row é, de fato, motivo de orgulho para os 35 mil moradores da cidade. As seis quadras de frente para o porto que fazem sua fama concentraram muitas fábricas de sardinha enlatada (canneries) no início do século passado. Com o sumiço do peixe, alguns galpões foram desativados e outros deram lugar a hotéis e lojas.

Tenha a melhor vista da Baía de Monterey a partir do Fisherman"s Wharf , primeiro porto da cidade, construído no fim do século 19. Assim como seu congênere de São Francisco, ele concentrava a atividade pesqueira da região.

Hoje o Fisherman"s Wharf de Monterey abriga em seu deque restaurantes de frutos do mar e lojas de suvenires. Ao redor, muitos artistas de rua. Almoce em um dos restaurantes com vista para a baía e se divirta com os leões-marinhos, que dividem espaço com os barcos atracados em busca de sol.

BELEZA PAGA

Para conhecer um dos trechos mais bonitos da costa do Pacífico antes de voltar à CA-1, é preciso pôr a mão no bolso. O 17-Mile Drive, em Pebble Beach, na saída de Monterey, é uma estrada particular e pedagiada.

Construído há quase 130 anos, o caminho dava acesso a um hotel. Agora, ali estão resorts que, além de oferecerem estadia inspiradora, promovem campeonatos de golfe com vista exclusiva para o Pacífico. São 30 quilômetros com curvas sinuosas, pontuados por mansões e campos. Uma das principais atrações, no entanto, é a Lone Cypress, árvore típica da região. Há mais de 250 anos ela domina uma rocha de frente para o mar.

Na Bird Rock é possível observar uma infinidade de pássaros e leões-marinhos. Caso não tenha um binóculo, providencie algumas moedas de US$ 0,25 (os famosos quarters) e use um dos que estão à disposição do público.

Fisherman's Wharf: www.montereywharf.com

17-Mile Drive: www.pebblebeach.com

