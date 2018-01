Noite de Halloween será invadida por zumbis de 'The Walking Dead'

O que você faria se estivesse em um labirinto gigantesco dominado por zumbis? Sim, exatamente como se fugisse de mortos-vivos como os personagens de The Walking Dead? A experiência assustadora é a mais uma vez a aposta do Halloween Horror Nights, a noite do terror dos estúdios da Universal em Orlando e Hollywood, nos Estados Unidos.

O tradicional evento, que ocorre entre 18 de setembro e 1 novembro deste ano, promete recriar de maneira fidedigna os cenários da 5ª temporada da famosa série norte-americana veiculada no canal AMC e também na Fox. A saga dos visitantes, sempre cercados por uma multidão de zumbis "W" desmembrados, começará no santuário Terminal, passará pelo depósito de alimentos Del Amo e levará ao labirinto, em uma área inédita do parque em Hollywood.

"Para os fãs, a experiência do nosso labirinto é quase tão boa quanto vivenciar as consequências de um apocalipse zumbi", afirmou John Murdy, diretor criativo do Universal Studios Hollywood e produtor executivo do Halloween Horror Nights."Recriamos diversos momentos horripilantes nos últimos anos e, conforme o padrão da série se eleva a cada temporada, nossos ambientes também são aprimorados", declarou Michael Aiello, diretor de desenvolvimento criativo da equipe de Entretenimento do Universal Orlando.

Os ingressos para o Halloween Horror Nights podem ser comprados no site, com valores desde US$ 102 por pessoa.