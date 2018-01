Noite de nobreza (e preço acessível) em uma propriedade medieval

Instalado sobre uma colina verde, às margens de um imenso lago, a propriedade quase isolada impressiona logo de cara. Vista do lado de fora, apresenta esta atmosfera bucólica clássica, que remete aos contos de cavalaria da Idade Média guardadas lá no fundo da memória, que encanta os olhos.

Lá dentro, a história é outra. Apesar das dimensões típicas de um castelo, paredes grossas, portas grandiosas e escadas de pedra circulares, é a decoração que deixa o visitante boquiaberto. Tudo extremamente contemporâneo, da mobília aos enfeites em cima das mesinhas da sala.

Cada quarto - são apenas cinco, premissa básica para receber a classificação de bed & breakfast, e com diárias acessíveis que começam em 110 o casal - segue uma linha, com destaque para uma cor específica e usando materiais distintos.

Tons clássicos e madeira predominam na cozinha, que tem apenas uma grande mesa retangular no centro e todos os utensílios - por sinal de muito bom gosto - dispostos ao alcance dos hóspedes. O costume é que todos façam as refeições juntos, também na companhia do casal proprietário - afinal, trata-se de outro hábito tradicional dos legítimos B&B mundo afora.

Logo ao lado, as paredes da sala de estar exibem os mais sofisticados papéis de parede, além de uma enorme lareira, compondo um ambiente digno de revista de decoração. É ali, no conforto dos sofás e entre livros de fotografias da região, que os hóspedes passam parte do tempo livre.

Ar livre. Melhor se for durante a primavera, para curtir o vasto jardim do castelo em suas cores mais vivas. Mas um solzinho lá fora já é suficiente para dar aquela vontade irresistível de se esticar em uma espreguiçadeira no gramado. Ou, por que não, abrir mão do café da manhã indoors e começar o dia saboreando um croissant com chocolate quente diante daquela paisagem inspiradora? No Château de Lissac, fique à vontade para escolher. Afinal, a ordem é sentir-se em casa. / B.T.

