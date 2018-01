Noite de susto no Recife O Museu Magdalena e Gilberto Freyre promove a visita noturna Assombrações do Recife Velho toda segunda quarta-feira do mês. Causos como o do Lobisomem e do Papa-Figo, pesquisados por Freyre, são contados em meio a surpresas e sustos. O ingresso custa R$ 20. Telefone: (81) 3441-1733.