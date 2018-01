Noite moderninha ao som de hits dos anos 1980

O DJ usa rímel, delineador e cabelos espetados. Não precisa dizer mais nada. A balada é totalmente anos 1980. Animadíssima, como de costume. E outros itens retrô ajudam a dar o clima no Beauty Bar.

A começar pela "instalação" na frente do balcão. Como o nome do local sugere, há um minicabeleireiro por ali. Secadores de cabelos dos anos 1950 são usados como cadeiras e, no mínimo, rendem boas fotos. Até as 22 horas uma manicure oferece seus serviços por US$ 20 (R$ 44). Depois desse horário, a pista de dança começa a ferver e os baladeiros tomam conta de todos os espaços livres da casa.

Nas pick-ups, apenas clássicos - cantados em coro pelos frequentadores moderninhos. No bar, o menu de drinques é enxuto, com coquetéis bem conhecidos, como o cosmopolitan, todos a US$ 12 (R$ 26). Já a cerveja long neck fica por US$ 5 (R$ 11). A etiqueta nova-iorquina manda deixar sempre US$ 1 de gorjeta no balcão. Outro detalhe importante para poder badalar à noite: leve sempre algum documento que comprove que você tem mais de 21 anos. Caso contrário, será barrado no baile - e não adianta reclamar.

Beauty Bar: 231 E, 14th St. Informações: www.beautybar.com.