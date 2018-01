Nome foi inspirado em baía turca Ao contrário do que se pode imaginar, a Golden Gate não foi assim batizada em razão de seu colorido característico, mas por causa da baía sobre a qual ela se ergue. Segundo a versão oficial, em 1846 o engenheiro John C. Fremont achou o local semelhante à baía Chrysoceras, em Istambul - em inglês, Golden Horn (chifre dourado) - e decidiu chamar o estreito de Golden Strait. Inaugurada, em 28 de maio 1937, a Golden Gate levou quatro anos para ser construída. Na época, seus mais de 2.700 metros de comprimento lhe renderam o título de maior ponte suspensa do mundo - hoje, ela é apenas a 9ª colocada. A pintura laranja tem um motivo prático: deixar a ponte visível mesmo nos dias de neblina. /A.M.