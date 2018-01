Nada de elevadores e ar condicionado. Na Pousada Terra Morena, na vila de Santo André, em Santa Cruz Cabrália, sul da Bahia, a proposta é totalmente diferente. Com novas instalações desde 2013, o local tenta explorar ao máximo a natureza, incluindo na programação caminhadas e aulas de alongamento por uma praia particular – de rio. O mar está a 1 quilômetro da pousada.

Quem quiser relaxar, pode aproveitar o espaço de bem-estar com sessões de massagem e terapia estética cobradas à parte. Já os amantes da gastronomia testam o paladar no restaurante e bistrô da casa, onde os peixes fresquinhos fazem sucesso. É preciso fazer reserva para o almoço. Há Wi-Fi incluído nos espaços coletivos e cada quarto conta com uma varanda com rede e frigobar.

Na baixa temporada, que começou em 18/2, diária desde R$ 200, com café; pousadaterramorena.com.br