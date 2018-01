Praia no Brasil é uma experiência única, e janeiro no Nordeste é sensacional. A partir do dia 5 já fica menos caro. Santo André, na Bahia, é um ótimo meio-termo entre a badalada Trancoso e a rústica Caraíva - é lá que vou passar o réveillon.

A Ilha de Boipeba (foto)também não enche demais. A Rota Ecológica de Alagoas tem praias que continuam desertas nas férias. As capitais são ótimas porque têm infraestrutura para receber muita gente. Mesmo sem o charme dos vilarejos, funcionam.