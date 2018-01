Nos ares em um teco-teco

Não demora muito até o primeiro "uau" escapar no microfone. À medida em que o avião ganha altitude, o mar de dunas vermelhas se perde no horizonte. Nem um possível mal-estar com a instabilidade do teco-teco desvia o olhar da janela.

Cerca de 30 minutos de voo e Sossusvlei vai ficando para trás. O Atlântico invade a Conception Bay e por pouco não enterra as ruínas do famoso naufrágio Eduard Bohlen.

Como se tivesse um carro nas mãos, André pousa o avião na praia deserta. Em qualquer direção, o azul do céu encontra o branco estonteante da areia. Não há pessoas, animais ou aldeias ao redor. Nesse ponto, nem o oceano aparece.

A primeira parada é para aliviar o calor, esticar as pernas e recuperar o fôlego. Assim, no meio do nada, André e Jan abrem o isopor e servem água, refrigerante, chá e bolachas. Todos se acomodam na sombra das asas do avião.

A viagem segue rumo ao norte. As máquinas sobrevoam agora Swakopmund, a única cidade pelo caminho. Cidade é bondade. Uma pequena vila salpicada de resorts coloridos, onde Brad Pitt e Angelina Jolie passaram férias. Mais adiante, em Cape Cross, uma voz exaltada no fone de ouvido rompe o silêncio. Uma colônia de focas se estende por quilômetros lá embaixo. Os pilotos alternam manobras radicais para que todos façam bons cliques.

Os aviões ainda fazem outro pouso na praia - dessa vez, alguns pescadores preenchem o local com suas varas e molinetes - antes de avançarem sobre as ancestrais formações Ugab. Uma cadeia de montanhas pretas que poderiam ter sido trazidas da lua.

Já é fim de tarde quando chegamos ao destino final: Huab Valley. O dia termina com o jipe que nos leva ao acampamento Kuidas Camp. E a noite segue sem luz elétrica, com banho de balde, jantar caseiro à luz de velas e telescópio. Para ver com detalhes todas as estrelas que cobrem o céu.