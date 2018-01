Nós estaremos lá!

www.estadao.com.br - e no Twitter @viagemeaventura.

Nossa cobertura direto de Berlim vai começar no domingo, dia 8, quando a repórter Mônica Nóbrega chega à capital alemã para

conferir os preparativos e o clima na cidade. E segue até a festa

terminar.

Entre a leitura da edição de hoje do Viagem&Aventura e os posts e os tweets da Alemanha, você pode conferir no portal do Estadão a íntegra do depoimento de Giovanni Lenard, que em 1989 era representante do Centro de Turismo Alemão no Brasil, uma galeria de fotos de trechos do muro espalhados pelo mundo e a versão digital de algumas reportagens publicadas no caderno entre as décadas de 1970 e 1990.