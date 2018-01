Nos passos do rock-n'-roll londrino Deixe o lado moderno da capital inglesa para depois e encare um passeio pelos clássicos do rock. O tour Londres Rock & Roll leva você aos pubs que foram palco do movimento rock dos anos 1960 e 1970. Passa pelo local onde foi tirada a foto que estampa a capa do álbum dos Beatles St. Pepper e na lendária Abbey Road. Quer mais Beatles? Vá ao flat onde Paul McCartney compôs Yesterday e ao único apartamento onde os quatro músicos da banda moraram juntos.