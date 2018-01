Nos pratos, comida gostosa e sem complicações

A proposta é oferecer uma cozinha internacional, com ingredientes chilenos como peixes e frutos do mar. Figueiroa procura criar opções leves, adequadas à altitude - segundo ele, seu objetivo não é a alta gastronomia. Investe em uma "comida gostosa, sem complicações", mas com apresentação impecável.

Se nenhuma das sugestões do dia apetecerem, é possível pedir espaguete ou hambúrguer com fritas, por exemplo, sem custo extra. Quando a neve vai embora, Figueiroa aproveita para viajar e, assim, descobrir novas formas de agradar a paladares tão variados como os que passam por Portillo. /M.V.