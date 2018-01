Nos próximos meses, melhorias e outras taxas em Noronha

A entrada não vai isentar o visitante da já cobrada taxa ambiental, paga na chegada ao arquipélago - R$ 43,20 por dia. O valor, recolhido pelo Estado de Pernambuco, é referente à Área de Proteção Ambiental (APA) onde ficam moradores, pousadas e restaurantes.

Segundo Celso Vitrio Florêncio, gerente geral da empresa, a previsão inicial era que a taxa passasse a ser cobrada em abril. "Houve atrasos nas obras, por isso a cobrança deve ser feita a partir de maio ou junho", explica.

Filial da Cataratas do Iguaçu S/A, empresa que administra o Parque Nacional do Iguaçu há 11 anos, a EcoNoronha pretende investir em Fernando de Noronha R$ 8 milhões em dois anos - R$ 6 milhões nas duas primeiras fases do projeto.

De acordo com Florêncio, a ideia é que o destino - que atualmente recebe cerca de 60 mil visitantes por ano - se transforme em uma referência em sustentabilidade. "A ilha precisa estar preparada de forma sustentável se quiser receber mais gente", diz ele. Entre as medidas está a geração de energia solar e eólica em pelo menos dois dos postos de informação turística (chamados de pics) e um quadro de funcionários formado essencialmente por moradores do arquipélago.

Administrado pela

iniciativa privada,

parque nacional começa a ser remodelado;

entrada custará R$ 65