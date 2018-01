Nos recantos do Biri-biri, esticada refrescante Quem resolve esticar a estada em Diamantina ou fazer um desvio antes de colocar o pé (ou as rodas) na Estrada Real tem belas opções nos arredores. O Parque Estadual do Biri-biri é um destes cantos que parecem parados no tempo. Ao redor de uma das menores (e mais agradáveis) vilas povoadas do País, onde só três pessoas vivem permanentemente, um punhado de belas cachoeiras proporciona aquele refresco sempre que o calor aperta.