Nos restaurantes étnicos, o melhor custo-benefício

Em comum, clima descontraído e cozinha inventiva, com pratos individuais cujo preço gira em torno de AUD 15 (R$ 30). Visitei um por dia. Pedi o sanduíche de falafel do Orgasmic, peixe grelhado com salada no Mongers e ainda repeti o Asia's Joe - eu precisava comer o frango crocante com arroz de coco em um dia e o pad thai (refogado com macarrão de arroz, vegetais e carnes) com molho de tamarindo em outro. Para acompanhar, cerveja de gengibre.

Acredite: qualquer um desses restaurantes é muito mais interessante do que as opções rápidas da cidade. Só para se ter uma ideia, um kebab e um refrigerante me custaram AUD 15 (R$ 30) - nos restaurantes da Bay Lane, meu gasto médio, com bebida, ficou em torno dos AUD 20 (R$ 40) . Um ótimo negócio.

Outra boa escolha fica perto da praça central, onde chegam vans e ônibus turísticos. O O-Sushi segue uma fórmula bastante comum no país: a esteira de sushi, no qual os preços variam de acordo com a cor do prato escolhido. Os sushimen preparam tudo na hora, na frente do cliente - sinta-se à vontade para pedir alguma criação personalizada. Fui ali na hora do almoço. No jantar, o Street Sushi, na Middleton St., é outra boa opção no mesmo estilo. A casa tem clima jovem e vibrante e está sempre lotada.

Se tem uma coisa que faz falta por lá, no entanto, são as comidinhas de praia. O Beach Cafe, próximo à Massinger St., ajuda a amenizar esse sentimento com seus sanduíches naturais e smoothies de fruta (aliás, todos os restaurantes têm ótimas opções para veganos). Pode pedir para viagem e comer lá mesmo, mas um aviso: dentro, o clima é mais arrumadinho. /A.M.